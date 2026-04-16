Il Pentagono valuta la riconversione dell’automotive per l’industria della difesa

Il Pentagono sta considerando di trasformare alcune aziende dell’industria automobilistica statunitense per aumentare la produzione di armamenti e materiali bellici. Questa decisione riguarda specifici stabilimenti e impianti produttivi che attualmente lavorano nel settore delle automobili. L’obiettivo è incrementare la capacità di produzione militare attraverso la riconversione di alcuni processi industriali. La proposta è in fase di valutazione e non sono ancora stati definiti i dettagli operativi.

Il Pentagono vuole riconvertire parte dell’industria dell’automotive americana alla produzione bellica. Come rivelato dal Wall Street Journal, funzionari del Dipartimento della Difesa hanno avviato colloqui preliminari con i vertici di alcune delle più grandi aziende manifatturiere degli Stati Uniti, tra cui Mary Barra, Ceo di General Motors, e Jim Farley, amministratore delegato di Ford Motor, per discutere di come riconvertire parte delle loro linee produttive per sostenere l’industria della difesa. Al tavolo anche GE Aerospace e Oshkosh, il colosso dei veicoli e dei macchinari industriali. L’obiettivo sarebbe quello di integrare la capacità produttiva del settore privato non afferente alla difesa nella catena di approvvigionamento militare, in particolare per quanto riguarda la produzione di munizioni, missili e sistemi anti-drone.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Pentagono valuta la riconversione dell’automotive per l’industria della difesa Notizie correlate Berco, la riconversione: "Ok al settore della Difesa"ThissenKrupp Berco, superare le difficoltà della riorganizzazione aziendale, l’appello lanciato dai sindacati durante il vertice che si è svolto a... Leggi anche: Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotive Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I Dem chiedono l'impeachment del capo del Pentagono Hegseth: abuso di potere e crimini di guerra; TASS (TELEGRAM) * LEAVITT (PORTAVOCE CASA BIANCA), IL PENTAGONO VALUTA NUOVI ATTACCHI CONTRO L’IRAN O OPERAZIONI DI TERRA, QUALORA IL REGIME DI CESSATE IL FUOCO VENISSE VIOLATO; Teheran valuta di allentare la morsa su Hormuz. Gli Usa discutono su possibile secondo round di colloqui. Hezbollah: Presto tregua con Israele; Abuso di potere e crimini di guerra, i dem chiedono l'impeachment di Hegseth. Guerra Iran, il Pentagono si prepara a «settimane di operazioni di terra». Wsj: Trump valuta missione per l'uranio in IranLe Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano che un nuovo attacco missilistico balistico sta arrivando dall'Iran. Le sirene stanno suonando a Tel Aviv, nell'area di Gerusalemme e in Cisgiordania. Lo ... ilgazzettino.it Il Pentagono valuta di dirottare in Iran le armi destinate alla guerra in UcrainaLontano da Kiev, la guerra cambia padrone. E forse anche destino. Mentre le rassicurazioni di Trump scorrono rapide come dichiarazioni di circostanza, abbiamo molte armi, le spostiamo, la realtà ... msn.com Abuso di potere e crimini di guerra, i dem chiedono l'impeachment di Hegseth Presentata la mozione alla Camera. Per Trump si valuta il 25/mo emendamento Dopo quelle di Pam Bondi e Kristi Noem, traballa ora la poltrona del capo del Pentagono. I democra facebook Abuso di potere e crimini di guerra, i dem chiedono l'impeachment di Hegseth. Presentata la mozione alla Camera. Per Trump si valuta il 25/mo emendamento #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com