Automobilisti tirano un sospiro di sollievo | fine dei disagi tra Gallico e Reggio Calabria Porto

Notizia in breve

Gli automobilisti tra Gallico e Reggio Calabria Porto possono riprendere il traffico senza più interruzioni. L’Anas ha annunciato la fine delle operazioni preparatorie sui cantieri lungo questa tratta. La chiusura temporanea, che aveva causato disagi e rallentamenti, è stata conclusa. Ora, le strade sono riaperte e il traffico può riprendere normalmente. Non ci sono più limitazioni o deviazioni in atto tra i due svincoli.