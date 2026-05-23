Automobilisti tirano un sospiro di sollievo | fine dei disagi tra Gallico e Reggio Calabria Porto
Gli automobilisti tra Gallico e Reggio Calabria Porto possono riprendere il traffico senza più interruzioni. L’Anas ha annunciato la fine delle operazioni preparatorie sui cantieri lungo questa tratta. La chiusura temporanea, che aveva causato disagi e rallentamenti, è stata conclusa. Ora, le strade sono riaperte e il traffico può riprendere normalmente. Non ci sono più limitazioni o deviazioni in atto tra i due svincoli.
Finalmente gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo dopo che l’Anas ha comunicato la conclusione dei lavori preliminari tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria Porto. Da settimane, infatti, ogni mattina si ripeteva la stessa scena: automobili, autobus e mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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