A2 lavori sul viadotto Torbido | limitazioni al traffico tra gli svincoli di Reggio porto e Gallico
Lungo la A2, l'autostrada del Mediterraneo nella diramazione di Reggio Calabria, sono state introdotte limitazioni al traffico tra gli svincoli di Reggio Calabria Porto e Gallico. La carreggiata è stata ristretta per permettere interventi di approfondimento tecnico e lavori di manutenzione programmata sul viadotto Torbido. La misura è in vigore per tutta la durata delle attività, che coinvolgono le zone interessate dall'intervento.
Lungo la A2, Autostrada del Mediterraneo, diramazione Reggio Calabria, è attivo unrestringimento della carreggiata tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria Porto, per consentire lo svolgimento di approfondimenti tecnici e attività di manutenzioneprogrammata sul viadotto Torbido.Lo rende noto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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