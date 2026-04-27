A2 lavori sul viadotto Torbido | limitazioni al traffico tra gli svincoli di Reggio porto e Gallico

Lungo la A2, l'autostrada del Mediterraneo nella diramazione di Reggio Calabria, sono state introdotte limitazioni al traffico tra gli svincoli di Reggio Calabria Porto e Gallico. La carreggiata è stata ristretta per permettere interventi di approfondimento tecnico e lavori di manutenzione programmata sul viadotto Torbido. La misura è in vigore per tutta la durata delle attività, che coinvolgono le zone interessate dall'intervento.