Telesina raddoppio ancora fermo | lavori fantasma e disagi senza fine per gli automobilisti

Il raddoppio della strada Telesina rimane bloccato, con i lavori ancora in stallo e senza segnali di ripresa. Gli automobilisti affrontano quotidianamente disagi e ritardi mentre le attività di completamento non sembrano avanzare, lasciando il cantiere fermo e i viaggiatori senza certezze sulla ripresa dei lavori. La situazione si protrae da tempo senza novità ufficiali o aggiornamenti concreti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora nessun passo avanti concreto per il raddoppio della S.S. 372 Telesina, mentre sul territorio continuano a pesare ritardi, incertezze e disagi quotidiani per gli automobilisti. L’adeguamento a quattro corsie della strada, atteso da anni e più volte annunciato come imminente, resta infatti fermo al palo, senza una data certa per l’avvio dei lavori del primo lotto. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è l’ennesima richiesta di chiarimenti inviata all’ente competente, con cui si torna a sollecitare una comunicazione ufficiale sull’inizio degli interventi. Un’esigenza sempre più urgente alla luce delle numerose promesse rimaste finora disattese: già nell’ottobre 2025 era stato indicato novembre come mese di apertura dei cantieri, ma da allora non si è registrato alcun avvio concreto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telesina, raddoppio ancora fermo: lavori fantasma e disagi senza fine per gli automobilisti Articoli correlati Lavori sulla Cilentana: i disagi per gli automobilisti dal 9 febbraioAl via, dal 9 febbraio, lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, l'intervento di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di 4 milioni... Legnano, lavori e manifestazioni: una settimana di disagi per gli automobilistiLegnano, 15 marzo 2026 – Si prospettano nuovi disagi alla circolazione in città, già interessata da alcuni cantieri e con altri interventi al via:...