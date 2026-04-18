Autonomia differenziata Cgil Calabria | Forte preoccupazione per il sì di Occhiuto

La Cgil Calabria ha espresso di nuovo la propria contrarietà all’autonomia differenziata, sottolineando la propria opposizione a questa misura. La posizione è stata confermata in seguito al parere favorevole dato dal presidente della regione alle preintese relative all’accordo. La questione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti del sindacato, che hanno ribadito la loro posizione in modo fermo.

La Cgil Calabria ribadisce la sua netta e ferma contrarietà all’Autonomia differenziata ed esprime forte preoccupazione per il parere favorevole alle preintese dato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.“In una regione che ha il più grande ospedale fuori dai propri confini e in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Occhiuto dice sì all’autonomia e la Calabria esce dal commissariamento sanitario Leggi anche: Sanità Calabria: l’allarme fuga e il rischio autonomia differenziata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sanità e autonomia differenziata, la Cgil Calabria: Sistema al collasso, serve investire; Presentata in Calabria la proposta di legge della Cgil per rafforzare il servizio sanitario; Autonomia differenziata, CGIL Calabria: Forte preoccupazione per il sì di Occhiuto; Autonomia differenziata, la Cgil Calabria attacca Occhiuto e annuncia mobilitazione · CosenzaChannel.it. Autonomia differenziata, la Cgil Calabria attacca Occhiuto e annuncia mobilitazioneIl sindacato esprime forte preoccupazione per il sì del presidente della Regione alle preintese e avverte: la Calabria rischia di pagare un prezzo altissimo ... cosenzachannel.it Sanità e autonomia differenziata, la Cgil Calabria: «Sistema al collasso, serve investire»Il segretario Trotta critica il sì di Occhiuto e lancia l’allarme su una riforma che potrebbe aggravare le criticità ... corrieredellacalabria.it I sindacati della grande distribuzione Filcams Cgil Calabria, Fisascat Cisl Calabria e Uiltucs Uil Calabria chiedono turni continuativi, bonus carburante e meno spostamenti tra punti vendita per ridurre i costi a carico dei lavoratori facebook