Auto esce di strada e si ribalta nel Lodigiano | morta una ragazza di 29 anni
Una ragazza di 29 anni ha perso la vita questa mattina nel Lodigiano, dopo che l’auto che guidava è uscita di strada e si è ribaltata a Tavazzano con Villavesco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite sono risultate letali. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente.
Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata questa mattina a Tavazzano con Villavesco nel Lodigiano. A perdere la vita una ragazza di 29 anni alla guida del mezzo. Inutili i soccorsi. I carabinieri di Lodi stanno ricostruendo l'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Lodi Vecchio: si ribalta con l’auto nel fossato, muore ragazza di 29 anniLodi Vecchio (Lodi), 7 maggio 2026 – Tragedia, di prima mattina, tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco.
Auto precipita dall'argine e si ribalta finendo con l'abitacolo schiacciato: morta una 18enne, feriti una ragazza e un 23enneCANARO (ROVIGO) - La Bmw che precipita dall'argine fiume Po e finisce la sua corsa ribaltandosi schiacciando l'abitacolo.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Alghero, auto esce di strada: conducente ferita - L'Unione Sarda.it; San Ferdinando di Puglia, auto esce fuori strada e si ribalta: gravi due giovani; Pauroso incidente ad Alghero, l’auto esce di strada e rimane in bilico su uno strapiombo; Auto si ribalta ed esce di strada, feriti quattro giovani.
Torricella Sicura: auto esce di strada, 65enne in ospedalePoco dopo le 20 di ieri i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti in località Prognetto, nel comune di Torricella Sicura, per un incidente stradale avvenuto lungo la SP48. Una Fiat Pun ... rete8.it
Esce di strada a Maglione: automobilista in ospedalePaura sulla provinciale 78 a Maglione: auto fuori strada, conducente illeso e intervento di carabinieri e vigili del fuoco, cause in corso di accertamento ... giornalelavoce.it
AUTO IN FIAMME AD AZZANO DECIMO, IL CONDUCENTE RIESCE AD USCIRE E A METTERSI IN SALVO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/incendio-auto-azzano-decimo-conduce - facebook.com facebook
Sempio lascia la procura dopo tre ore: esce in auto e non rilascia dichiarazioni x.com