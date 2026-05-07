Auto esce di strada e si ribalta nel Lodigiano | morta una ragazza di 29 anni

Una ragazza di 29 anni ha perso la vita questa mattina nel Lodigiano, dopo che l’auto che guidava è uscita di strada e si è ribaltata a Tavazzano con Villavesco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite sono risultate letali. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente.