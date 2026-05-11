Incidente in città | l' auto sbanda esce di strada e si cappotta nel fossato

Nella giornata di oggi, si è verificato un incidente in città quando un’auto ha perso il controllo, uscendo di strada e cappottandosi in un fossato. Fortunatamente, nessuno tra gli occupanti ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno accertato la dinamica dell’accaduto e messo in sicurezza l’area. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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