Incidente in città | l' auto sbanda esce di strada e si cappotta nel fossato
Nella giornata di oggi, si è verificato un incidente in città quando un’auto ha perso il controllo, uscendo di strada e cappottandosi in un fossato. Fortunatamente, nessuno tra gli occupanti ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno accertato la dinamica dell’accaduto e messo in sicurezza l’area. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Ancora un incidente stradale, questa volta senza gravi conseguenze fisiche per gli occupanti del mezzo. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 10, intorno alle 17, lungo via Caldirolo, a Ferrara. Per cause in corso di accertamento, una Bmw è uscita di strada, finendo per cappottarsi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Incidente a Russi: auto esce di strada e si cappotta. Muore una ottantenneRussi (Ravenna), 17 marzo 2026 – Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, intorno alle 9 sulla provinciale Piangipane.
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