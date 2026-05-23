Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme illesi i passeggeri
Un'auto con impianto GPL è stata avvolta dalle fiamme in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, senza causare feriti tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.
Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio, in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese, dove un’autovettura dotata di impianto GPL è stata completamente disintegrata dalle fiamme.Le prime richieste di soccorso sono arrivate alla sala operativa del 115 attorno alle 11.30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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