Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme illesi i passeggeri

Notizia in breve

Un'auto con impianto GPL è stata avvolta dalle fiamme in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, senza causare feriti tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.