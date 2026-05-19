Il 18 maggio a Trani, a bordo di un autobus dell’Amet, un ragazzo di 15 anni, definito dai familiari come disabile, è stato coinvolto in un episodio che ha portato agli accertamenti delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, l’autista avrebbe colpito il giovane al termine di una discussione. La polizia sta indagando sulla vicenda per chiarire le dinamiche dell’accaduto e raccogliere eventuali testimonianze. Nessuna comunicazione ufficiale sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

È al centro di accertamenti della polizia quanto accaduto il 18 maggio a bordo di un autobus dell’Amet a Trani, dove un ragazzo di 15 anni, descritto dai familiari come disabile, sarebbe stato colpito dall’autista al termine di una discussione. L’episodio è documentato da alcuni video che stanno circolando sui social e nelle chat private. Le immagini mostrerebbero una fase iniziale di confronto verbale tra il conducente e il giovane passeggero, seguita da un contatto fisico durante il quale il ragazzo sarebbe stato colpito almeno una volta. La discussione sul bus. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di verifica. Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne sarebbe salito a bordo senza titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 15enne disabile aggredito su un autobus dall’autista: scena spaventosa

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Picchia donne e bambini in strada: quartiere terrorizzato - Vita in diretta 06/02/2026

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