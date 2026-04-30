Autobus finisce nella Senna | alla guida autista in formazione

Un autobus del trasporto pubblico è finito nelle acque della Senna vicino a Juvisy-sur-Orge, alle porte di Parigi. Il veicolo ha perso il controllo e si è immerso nel fiume all’altezza del ponte di Draveil. A bordo c’era un autista in formazione, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato all’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mezzo perde il controllo e precipita nel fiume. Scene incredibili alle porte di Parigi, dove un autobus del trasporto pubblico è finito nelle acque della Senna all’altezza del ponte di Draveil, a Juvisy-sur-Orge. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, il mezzo era appena partito dalla vicina autostazione quando la conducente ha perso il controllo del veicolo, andando a urtare un’auto parcheggiata prima di precipitare nel fiume. A bordo quattro persone. Al momento dell’incidente si trovavano sul bus quattro persone: l’autista, impegnata in un’attività di formazione. il suo supervisore. altri due passeggeri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Autobus finisce nella Senna: alla guida autista in formazione The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Notizie correlate Autobus con 27 studenti a bordo finisce in un fossato nel Mantovano: feriti 2 ragazzi e l’autistaUn autobus di linea con 27 studenti a bordo è finito in un fossato a San Giorgio Bigarello (Mantova). Perde il controllo del camion e finisce contro le barriere: autista finisce in ospedaleL'autoarticolato avrebbe sbandato più volte sul lato destro e sinistro della carreggiata, urtando contro le barriere divisorie e finendo la propria...