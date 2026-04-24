Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un particolare dell’invito al suo matrimonio con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026. L’influencer ha deciso di proporre un invito ispirato alla rivista “Cioè”, caratterizzato da adesivi e poster della coppia, rompendo così gli schemi tradizionali. La scelta di questo dettaglio riflette un approccio informale e originale in vista della cerimonia.

A urora Ramazzotti sceglie di rompere le regole ancora prima del grande giorno. In attesa del sì con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026, l’influencer condivide sui social un dettaglio che racconta molto dello spirito della coppia: l’invito al matrimonio. Niente partecipazioni tradizionali: al loro posto arriva Sarà, un vero e proprio giornaletto anni ’90. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti da Trussardi. guarda le foto “ Cioè “, il simbolo di un’intera generazione. L’ispirazione è immediata e riconoscibile, quella della storica rivista Cioè, icona pop di un’intera generazione. La copertina ne richiama l’estetica, ma con un tocco personale: il titolo scelto, Sarà, è un riferimento affettivo alla canzone che Eros Ramazzotti dedicò alla figlia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aurora Ramazzotti sceglie di stupire tutti con un invito ispirato alla rivista “Cioè”: un mini giornale pop pieno di adesivi e poster della coppia

AURORA RAMAZZOTTI gets ready per una giornata di interviste

Notizie correlate

L’invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti è un Cioè anni ’90 con adesivi e poster di lei e GoffredoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio e sui social hanno appena condiviso l'invito al matrimonio.

L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le MillennialsMilano – Fervono i preparativi per le (ormai prossime) nozze tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tutti amano il nome Aurora: ecco cosa dice davvero di tua figlia; Eros Ramazzotti, concerto da brividi a Praga: in platea Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare, il nipote conquista tutti; Tate per bambini di lusso, chi sono le 'nanny' che educano i figli di vip e calciatori: Richieste lingue e flessibilità. Stipendi da 4mila euro; Mansfield Park.

L’invito di nozze di Aurora Ramazzotti fa impazzire le MillennialsLa figlia di Eros e Michelle Hunziker sposerà il compagno Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio: Abbiamo scelto di ricreare un giornaletto anni ‘90-2000, mi ricorda i momenti più spensierati. Sui soci ... ilgiorno.it

L’invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti è un Cioè anni ’90 con adesivi e poster di lei e GoffredoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio e sui social hanno appena condiviso l'invito al matrimonio ... fanpage.it

«Volevo un invito che racchiudesse tutte le informazioni sui giorni dell’evento, ma che sapesse rispecchiare anche la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai nove anni: il divertimento». Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno organizzando il facebook