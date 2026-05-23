Auditel i dati della serata | tra Fiorella e la sfida di Canale 5

Nella serata, il programma di Fiorella su Rai1 ha ottenuto 3,2 milioni di spettatori, con uno share del 16,5%. Su Canale 5, la sfida si è conclusa con il programma di intrattenimento che ha raggiunto 2,8 milioni di persone, pari al 14,3%. Gli altri canali hanno registrato ascolti inferiori, con alcune reti che si sono fermate sotto il milione di spettatori. La distribuzione degli ascolti vede una prevalenza di Rai1, seguita da Canale 5 e dagli altri canali nazionali.

? Punti chiave Chi ha vinto la sfida tra Fiorella e Canale 5?. Come si sono distribuiti gli ascolti tra Rai e canali privati?. Quali programmi hanno garantito la tenuta dello share in prima serata?. Perché il pubblico ha preferito la fiction rispetto al cinema internazionale?.? In Breve Rilevazioni effettuate tramite sistemi automatici people-meter il 22 maggio 2026.. Dati Auditel pubblicati dalle ore 10 del sabato 23 maggio 2026.. Palinsesto Rai 2 con Delitti in paradiso e Rai 3 con Iddu.. Canale 5 trasmette La forza di una donna e Rete 4 Quarto grado.. I dati Auditel relativi alla serata di venerdì 22 maggio 2026 mostrano i risultati della programmazione televisiva nazionale, con i dettagli sui programmi che hanno occupato le fasce del prime time e dell’access prime time. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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