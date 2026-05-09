Questa sera si sono sfidate Rai 1 e Canale 5 con le rispettive prime serate di Sanremo e il Grande Fratello Vip. Entrambi i programmi hanno attirato un vasto pubblico, e le reti hanno registrato i loro dati di ascolto ufficiali. La presenza di ospiti speciali ha contribuito a influenzare i risultati, ma i numeri precisi saranno comunicati nelle prossime ore. La sfida tra i due eventi resta molto seguita dagli spettatori e dagli analisti del settore.

? Punti chiave Chi ha vinto la sfida tra Sanremo e il Grande Fratello?. Come influisce la presenza degli ospiti sul calcolo dello share?. Perché il pubblico si è diviso tra varietà e reality?. Quali dati rivelerà il sistema people-meter alle ore 10:00?.? In Breve Rilevazioni Auditel attese per le ore 10:00 di sabato 9 maggio 2026.. Programmazione alternativa include The Amazing Spider-Man su Italia 1 e Propaganda Live su La7.. Monitoraggio tramite dispositivo people-meter registra flussi minuto per minuto nelle famiglie campione.. Rete 4 trasmette Quarto grado mentre Rai 3 propone il titolo The old oak.. Venerdì 8 maggio 2026, i dati Auditel della serata televisiva indicano una distribuzione dei flussi di ascolto che vede diversi canali protagonisti tra Rai 1 e Canale 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auditel, sfida tra Rai 1 e Canale 5: Sanremo e GF Vip in serata

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