Auditel sfida tv tra Sanremo e reality | i dati della serata

Durante la serata, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra la diretta del festival di Sanremo e una puntata del reality di Mediaset. La gara di ascolti si è giocata tra i due programmi, con risultati che hanno evidenziato quale dei due abbia prevalso nel pubblico televisivo. La differenza di ascolti tra Rai e Mediaset si è riflessa nei numeri raccolti dall’istituto di rilevazione, che ha registrato le preferenze degli spettatori per le due emittenti durante quella sera.

?? Punti chiave Chi ha vinto lo scontro tra Sanremo e Grande Fratello Vip? Come hanno influenzato i dati Auditel la serata tra Rai e Mediaset? Quali programmi hanno catturato più spettatori durante la prima serata? Perché il pubblico si è diviso tra musica e reality show??? In Breve Rai 2 ha trasmesso Ore 14 mentre Rai 3 ha puntato su Un colpo di fortuna. Rete 4 ha proposto Quarto grado e Italia 1 ha trasmesso The Amazing Spider-Man 2. Propaganda Live su La7 ha offerto un punto di vista diverso d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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