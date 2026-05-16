Fano inseguimento con Audi rubata | droga e martello tra i carichi

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fano, due persone a bordo di un’auto rubata hanno tentato di evitare un controllo della polizia, scappando a tutta velocità. Durante l’inseguimento, l’auto è stata fermata e perquisita; tra i carichi sono stati trovati droga e un martello. Il passeggero, che si trovava a bordo, è fuggito a piedi, ma non è stato ancora rintracciato. Restano ancora alcune domande su come siano riusciti a sfuggire al primo blocco e cosa nascondesse il passeggero che si è allontanato.

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? Domande chiave Come hanno fatto i due occupanti a sfuggire al primo blocco? Cosa nascondeva il passeggero che è scappato a piedi? Perché il conducente senza patente ha rischiato la vita? Quali legami collegano il furto nel Frusinate a questo inseguimento??? In Breve Sequestrati cannabis e martello da cantiere sotto il sedile dell'Audi rubata. Conducente senza patente e con precedenti violato misure di sorveglianza speciale. Passeggero segnalato alla Prefettura di Pesaro e Urbino come assu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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