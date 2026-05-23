Attivisti della Flotilla rientrati l' attacco di Montenovi | Torture e isolamenti | le nostre autorità del tutto assenti

Gli attivisti della Flotilla sono rientrati e hanno denunciato torture e isolamenti, accusando le autorità di totale assenza. Nel frattempo, il sindaco di Ancona ha ritirato l'invito all’ambasciatore israeliano, confermando la posizione della città. La dichiarazione è arrivata in risposta alle tensioni legate alla vicenda, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti adottati.

ANCONA – “Ben venga la dichiarazione del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ha ritirato l'invito all'ambasciatore israeliano in città. Purtroppo, però, un'affermazione del genere ora è molto tardiva”. Così Marco Montenovi, il regista anconetano che era a bordo della Global Sumud Flotilla e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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