Attivisti della Flotilla rientrati l' attacco di Metropolis | Pretendiamo le dimissioni di Canafoglia e Ciccioli

L’attacco di Metropolis contro le autorità locali si concentra sulla richiesta di dimissioni di due rappresentanti politici. La vicenda riguarda attivisti della provincia di Ancona, rientrati dopo aver partecipato alla Flotilla diretta a Gaza, e fermati dalle autorità israeliane. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica, alimentando un dibattito acceso. La questione si inserisce in un contesto di tensione tra attivisti e istituzioni, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni richieste.

ANCONA – Continua a creare dibattito ed a generare un costante ping pong di opinioni la vicenda degli attivisti della provincia di Ancona rientrati dopo essersi imbarcati nella Flotilla alla volta di Gaza, per poi essere fermati dalle autorità israeliane. Gli studenti del liceo classico Rinaldini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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