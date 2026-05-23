L’attivista della Flotilla ha riferito di aver subito avances indesiderate dopo aver chiesto assistenza medica. Secondo la sua testimonianza, mentre si trovava in un’area pubblica, un uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe tentato di toccarla, nonostante le sue richieste di lasciarla in pace. La donna ha poi deciso di denunciare l’accaduto alle autorità.

Un’attivista italiana della Global Sumud Flotilla, Martina Comparelli, ha denunciato di essere stata molestata dopo aver chiesto un medico all’interno della prigione israeliana dove è stata rinchiusa insieme ad altri attivisti, tutti sequestrati dall’Idf dopo che le loro imbarcazioni erano state fermate in acque internazionali. Le violenze erano però iniziate fin dall’abbordaggio. Il racconto di Martina Comparelli Le violenze fin dall'abbordaggio Il dettaglio dell'uniforme da prigioniero per bambini Il racconto di Martina Comparelli In un’intervista al quotidiano La Repubblica, Martina Comparelli, attivista italiana che ha partecipato alla Global Sumud Flotilla, ha raccontato di essere stata vittima di molestie nella prigione israeliana in cui è stata rinchiusa con altre attiviste. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attivista della Flotilla Martina Comparelli denuncia di essere stata molestata dopo aver "chiesto un medico"

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