Una flottiglia si prepara a salpare verso Gaza, con una nave chiamata “Vivi” a bordo della quale si trova l’inviato del quotidiano. Tra gli attivisti che partecipano all’operazione c’è anche un rappresentante che ha spiegato le ragioni della sua scelta di imbarcarsi. Sui social sono stati rivolti commenti critici nei confronti dei partecipanti, definiti con termini come “vacanzieri” o “esagitati”, accusati di essere pronti a rischiare per danneggiare Israele.

Sui social li chiamano “ scappati di casa ”, li trattano come “ vacanzieri ” o come “ esagitati ”, che partecipano alla Global Sumud Flotilla per Gaza e sono pronti a farsi male pur di danneggiare Israele. Daniele Gallina, 28 anni, imbarcato su Vivi che ospita anche l’inviato del Fatto Quotidiano, viene da Villanova Mondovì ( Cuneo ) ed è figlio di un artigiano. Negli ultimi anni ha lavorato alla Commissione europea dopo esperienze nelle Ong che soccorrono i migranti in mare e un percorso universitario in Relazioni internazionali tra le università di Torino e Tolosa e la Zhejiang University di Hangzhou, in Cina: laurea magistrale e master, è un esperto di Cina, mercati asiatici ed economia dello spazio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla per Gaza, l’inviato del Fatto a bordo della barca “Vivi”. Intervista all’attivista Daniele Gallina: “Ecco perché imbarcarsi per me è stata la cosa giusta da fare”

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