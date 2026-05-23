Attimi di terrore per Alain Prost l' ex campione di Formula 1 | picchiato e rapinato in casa

Notizia in breve

L'ex campione di Formula 1 è stato aggredito e derubato nella sua casa di Nyon, sul lago di Ginevra. Durante l'incidente, è stato picchiato e ha subito una rapina. La polizia sta indagando sull'episodio, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell'aggressione o sull'identità dei responsabili.