Afragola blitz nel parcheggio dell’Ikea | denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni

Nella tarda mattinata, la Polizia ha effettuato un intervento nel parcheggio di un centro commerciale a Afragola, dove sei uomini sono stati sorpresi mentre compivano atti osceni. Durante le verifiche, gli agenti hanno identificato i soggetti e li hanno denunciati per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Sul posto sono state sequestrate alcune scatole di oggetti e sono stati effettuati controlli più approfonditi.

Blitz nel parcheggio dell'Ikea di Afragola. Nell’ambito di un’operazione mirata della Polizia Municipale disposta dal dirigente comandante, colonnello Antonio Piricelli, sei cittadini di sesso maschile sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché sorpresi in flagranza mentre compivano atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza. Per contrastare il fenomeno, il comandante Piricelli ha predisposto servizi in borghese con agenti appostati nell’area interessata, avviando un’attività di osservazione e monitoraggio. Secondo quanto ricostruito dalla Municipale, le persone coinvolte si avvicinavano attraverso segnali e sguardi per poi appartarsi dietro alcune piante poste al confine con l’autostrada, in una zona frequentata quotidianamente da famiglie, donne e bambini.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, blitz nel parcheggio dell’Ikea: denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni Notizie correlate Atti osceni nel parcheggio dell’Ikea di Afragola: due uomini denunciatiABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una zona di incontro nel parcheggio La Polizia Locale di Afragola ha individuato un’area nei pressi del parcheggio... Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Mattone selvaggio ad Afragola: convalidato sequestro appartamenti e locale commerciale. Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiAtti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uomini, colti in flagranza dalla Polizia Locale. L'episodio è accaduto oggi, mercoledì 25 febbraio. I caschi bianchi, ... fanpage.it Afragola, tornano le corse clandestine nel parcheggio dell’Ipercoop, i video inviati al deputato BorrelliIl parcheggio dell’Ipercoop di Afragola torna ad essere un autodromo clandestino dove bolidi su quattro e due ruote si sfidano in gare di velocità e acrobazie in particolare il venerdì sera, secondo ... ilmattino.it