Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola sorpresi in 6 dalla Polizia Locale | denunciati

La polizia locale di Afragola ha denunciato sei uomini dopo averli trovati in atteggiamenti osceni nel parcheggio di un centro commerciale vicino all'Ikea. Gli agenti sono intervenuti e li hanno fermati mentre si trovavano in questa situazione. L'intervento si è concluso con le denunce a carico di tutte le persone coinvolte. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all’identità dei soggetti o alle circostanze specifiche dell’accaduto.

La polizia locale di Afragola ha denunciato 6 uomini per atti osceni. Sorpresi in flagranza nel parcheggio dell'Ikea.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Leggi anche: Afragola, blitz nel parcheggio dell’Ikea: denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Afragola, atti osceni nei dintorni del parcheggio Ikea: denunciati 6 uomini; Afragola, sesso a pagamento nei pressi dell'Ikea: fermate sei persone; Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola, sorpresi in 6 dalla Polizia Locale: denunciati; Atti osceni nel parcheggio di un noto centro commerciale: diversi i denunciati. Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola, sorpresi in 6 dalla Polizia Locale: denunciatiLa polizia locale di Afragola ha denunciato 6 uomini per atti osceni. Sorpresi in flagranza nel parcheggio dell’Ikea. fanpage.it Atti osceni in luogo pubblico, denunciati sei uominiControlli della Polizia Locale nella zona antistante il parcheggio di un centro commerciale, nei pressi del cimitero ... rainews.it Sei persone sono state fermate questa mattina in un’area nei pressi di un punto vendita Ikea ad Afragola, dove, secondo quanto accertato, avrebbero avuto incontri sessuali a pagamento in uno spazio accessibile al pubblico. La zona, delimitata da una sbar - facebook.com facebook