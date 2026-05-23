Liste d’attesa sanitarie allarme nel Comasco | oltre 4.500 ricoveri programmati ancora da recuperare

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel territorio di Ats Insubria, che include la provincia di Como, ci sono ancora oltre 4.500 ricoveri programmati da recuperare. La cifra riguarda le liste d’attesa sanitarie. La situazione è stata segnalata come allarme nel settore sanitario locale.

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Oltre 4.500 ricoveri programmati ancora da recuperare nel territorio di Ats Insubria, che comprende anche la provincia di Como. È il dato diffuso dalla Uil Lombardia sulle liste d’attesa sanitarie arretrate riferite agli anni 2022 e 2023.Secondo la tabella resa nota dal sindacato, nell’Ats. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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