Liste d’attesa sanitarie allarme nel Comasco | oltre 4.500 ricoveri programmati ancora da recuperare
Nel territorio di Ats Insubria, che include la provincia di Como, ci sono ancora oltre 4.500 ricoveri programmati da recuperare. La cifra riguarda le liste d’attesa sanitarie. La situazione è stata segnalata come allarme nel settore sanitario locale.
Oltre 4.500 ricoveri programmati ancora da recuperare nel territorio di Ats Insubria, che comprende anche la provincia di Como. È il dato diffuso dalla Uil Lombardia sulle liste d’attesa sanitarie arretrate riferite agli anni 2022 e 2023.Secondo la tabella resa nota dal sindacato, nell’Ats. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Liste di attesa, la denuncia: “In provincia di Monza e Brianza quasi 3mila ricoveri programmati da recuperare”
A cosa servono davvero le polizze sanitarie se poi le liste d’attesa restano? Sempre più italiani sono assicurati, spesso tramite contratti collettivi. Ma quando arriva il momento di curarsi, molti scoprono limiti, franchigie, tetti di rimborso e strutture convenzionate facebook
Ascoli, liste d’attesa: 3.771 prestazioni sanitarie in più a inizio 2026 x.com
Liste d’attesa sanitarie, allarme nel Comasco: oltre 4.500 ricoveri programmati ancora da recuperareI dati diffusi dalla Uil su tutte le province lombarde: migliaia di prestazioni arretrate tra il 2022 e il 2023. Il personale sanitario è già oltre il limite ... quicomo.it
Dalle fatture false alle liste d’attesa truccate, ecco la lista di frodi e abusi in sanitàLa mappa dei rischi nel Servizio sanitario nazionale come leva per potenziare la trasparenza, ridurre gli sprechi e promuovere l’equità delle cure in un’area che come certifica l’Anac cuba 70,5 mili ... ilsole24ore.com