Atletica Duplantis attacca il record del mondo Furlani vince con super misura Warholm battuto sorpresa sui 100 in Diamond League

A Keqiao, in Cina, si è svolta la prima tappa della Diamond League, il principale circuito internazionale di atletica leggera. Durante l'evento, il saltatore svedese ha tentato di superare il record del mondo, mentre il fondista italiano ha conquistato una vittoria con una misura eccezionale. Il campione norvegese è stato battuto in una gara di mezzofondo, e sui 100 metri si è registrata una sorpresa con un risultato inaspettato. La manifestazione ha visto diverse esibizioni di rilievo e momenti intensi.

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