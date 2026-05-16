Atletica Duplantis attacca il record del mondo Furlani vince con super misura Warholm battuto sorpresa sui 100 in Diamond League
A Keqiao, in Cina, si è svolta la prima tappa della Diamond League, il principale circuito internazionale di atletica leggera. Durante l'evento, il saltatore svedese ha tentato di superare il record del mondo, mentre il fondista italiano ha conquistato una vittoria con una misura eccezionale. Il campione norvegese è stato battuto in una gara di mezzofondo, e sui 100 metri si è registrata una sorpresa con un risultato inaspettato. La manifestazione ha visto diverse esibizioni di rilievo e momenti intensi.
A Keqiao (Cina) è andata in scena la prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’Italia festeggia la spettacolare vittoria di Mattia Furlani nel salto in lungo con la superlativa misura di 8.43 metri (a quattro centimetri dal primato nazionale), quinto posto per Larissa Iapichino (6.69 al debutto stagionale). Armand Duplantis ha attaccato il record del mondo nel salto con l’asta, tre uomini sotto i dieci secondi sui 100 metri, da annotare gli ottimi riscontri tecnici tra 100 ostacoli, getto del peso femminile, 3000 siepi femminile e la sconfitta di Karsten Warholm sui 300 ostacoli. RISULTATI DIAMOND LEAGUE ATLETICA KEQIAO OGGI. 🔗 Leggi su Oasport.it
Armand Duplantis continues to shatter world records, wins fourth World Indoor Championships
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