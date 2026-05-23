Nel lancio del disco femminile, l’americana Sion guida con 68 metri. La Diamond League di Xiamen 2026 è in corso, con l’atleta italiana Furlani che ha rinviato il tentativo di stabilire il record italiano. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:37 Nel lancio del disco femminile guida l’americana Sion con 68.45 metri. Due lanci al termine. 14:33 Con il primato mondiale stagionale il greco Miltiadis Tentoglou si aggiudica la gara di salto in lungo. Seconda piazza per il giamaicano Gayle (8.32), terzo il bulgaro Saraboyukov (8.29). Soltanto quarto Mattia Furlani, fermatosi ad 8.28 e privato dell’ultimo salto a causa dell’irruzione di Gayle nelle prime tre posizioni. 14:30 Testa a testa spettacolare tra dos Santos e Warholm, ma la spunta ancora il brasiliano. 46.72 e primato mondiale stagionale per il verdeoro, che supera lo scandinavo di 10 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA: Furlani rimanda l’appuntamento al record italiano

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