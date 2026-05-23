Atletica infortunio per Furlani in Diamond League | lunedì valutazione del problema alla coscia destra

Durante la seconda tappa della Wanda Diamond League a Xiamen, un atleta è stato costretto a uscire in barella a causa di un infortunio alla coscia destra. L'evento si è svolto il 23 maggio 2026. L’atleta sarà sottoposto a valutazione lunedì per determinare la natura e la gravità del problema. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni o sulla diagnosi.

Xiamen, 23 maggio 2026 – Infortunio per Mattia Furlani costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce k.o. per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra: l’entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto. L’atleta delle Fiamme Oro era terzo in classifica grazie all’8,28 del terzo salto (0,1) successivo all’ingresso in gara di 8,07 (-0,1) e all’8,13 del secondo turno (-0,2). La vittoria è andata al greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, che ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale con 8,46 (vento nullo). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Brutte notizie da #Xiamen. Mattia #Furlani si è fermato per un problema al bicipite femorale Furlani era 4° con un salto da 8.28 prima dello stop. Nelle prossime ore gli esami per valutare l’entità dell’infortunio shorturl.at/uTKA8 #DiamondLeague #Atletica x.com

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