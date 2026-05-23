Atletica | Hooper brilla a Castellon azzurre veloci a Bruxelles

Notizia in breve

Nella prima giornata di Coppa Campioni in Spagna, le squadre italiane hanno ottenuto buoni risultati. In particolare, a Bruxelles, le atlete italiane della staffetta 4x400 metri hanno registrato tempi positivi. La competizione ha visto miglioramenti nei crono delle quattrocentiste italiane, contribuendo a rendere la giornata significativa per l’atletica italiana.