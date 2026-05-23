Atletica | Hooper brilla a Castellon azzurre veloci a Bruxelles
Nella prima giornata di Coppa Campioni in Spagna, le squadre italiane hanno ottenuto buoni risultati. In particolare, a Bruxelles, le atlete italiane della staffetta 4x400 metri hanno registrato tempi positivi. La competizione ha visto miglioramenti nei crono delle quattrocentiste italiane, contribuendo a rendere la giornata significativa per l’atletica italiana.
La prima giornata di Coppa Campioni in Spagna premia le prestazioni delle squadre italiane in gara. Ottimi riscontri cronometrici arrivano anche da Bruxelles con i risultati delle quattrocentiste azzurre. A Castellon inizia la prima giornata della Coppa Campioni per club, con l’Atletica Brescia 1950 femminile e l’Enterprise Sport & Service maschile in gara sulla pista spagnola. FONTE FOTO: FIDAL Spicca la prestazione di Gloria Hooper, seconda nei 100 metri con il tempo di 11.26. A 34 anni, l’atleta arriva a soli due centesimi dal suo record personale siglato nel 2021, chiudendo la gara alle spalle della portoghese Tatiana Pinto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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