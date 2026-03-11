L’Atletica 85 Faenza brilla ai Master di Ancona

L’Atletica 85 Faenza ha partecipato ai Campionati Master di Ancona, portando a casa risultati significativi. Gli atleti della squadra hanno gareggiato nelle diverse categorie, dimostrando grande impegno e determinazione. La squadra ha conquistato diverse medaglie e piazzamenti, confermando la presenza attiva e competitiva nel settore. La manifestazione ha visto coinvolti atleti di varie età e livelli, evidenziando la versatilità della società.

Continua a brillare in tutte le categorie l' Atletica 85 Faenza, messasi in luce con gli atleti master, assoluti e nelle categorie giovanili. Ad Ancona, venerdì e sabato scorsi, si sono disputati i Campionati Italiani Master indoor, appuntamento tricolore che ha visto gli atleti faentini salire ben quattro volte sul podio. Protagonista assoluta è stata Laura Nardo, capace di conquistare una doppia vittoria nei 3000 m e nei 1500 m. Nella prova più lunga ha fermato il cronometro a 10'10"23, mentre nei 1500 m ha chiuso in 4'46"94, conquistando così due titoli italiani. Oro anche per Valentina Mattesini nei 3000 m, dove si è imposta con il tempo di 10'13"89.