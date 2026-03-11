L’Atletica 85 Faenza brilla ai Master di Ancona

Da ilrestodelcarlino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletica 85 Faenza ha partecipato ai Campionati Master di Ancona, portando a casa risultati significativi. Gli atleti della squadra hanno gareggiato nelle diverse categorie, dimostrando grande impegno e determinazione. La squadra ha conquistato diverse medaglie e piazzamenti, confermando la presenza attiva e competitiva nel settore. La manifestazione ha visto coinvolti atleti di varie età e livelli, evidenziando la versatilità della società.

Continua a brillare in tutte le categorie l’ Atletica 85 Faenza, messasi in luce con gli atleti master, assoluti e nelle categorie giovanili. Ad Ancona, venerdì e sabato scorsi, si sono disputati i Campionati Italiani Master indoor, appuntamento tricolore che ha visto gli atleti faentini salire ben quattro volte sul podio. Protagonista assoluta è stata Laura Nardo, capace di conquistare una doppia vittoria nei 3000 m e nei 1500 m. Nella prova più lunga ha fermato il cronometro a 10’10“23, mentre nei 1500 m ha chiuso in 4’46“94, conquistando così due titoli italiani. Oro anche per Valentina Mattesini nei 3000 m, dove si è imposta con il tempo di 10’13"89. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217atletica 85 faenza brilla ai master di ancona
© Ilrestodelcarlino.it - L’Atletica 85 Faenza brilla ai Master di Ancona

Articoli correlati

Leggi anche: L'Atletica 85 Faenza inaugura la stagione indoor tra Ancona e Modena

Leggi anche: Atletica, indoor e cross 85 Faenza, buoni risultati ai campionati italiani

Altri aggiornamenti su L'Atletica 85 Faenza brilla ai Master...

Temi più discussi: Per l'Atletica 85 Faenza un weekend di primati personali e altri quattro titoli; Atletica 85 Faenza conquista quattro titoli ai Campionati italiani master; Per l'Atletica 85 Faenza un weekend di primati personali e altri quattro titoli; Atletica 85 Faenza ai Campionati italiani master porta a casa quattro titoli.

Per l'Atletica 85 Faenza un weekend di primati personali e altri quattro titoliLa società faentina ha visto i propri atleti coinvolti nei campionati master indoor dove sono stati conquistati tre ori e un bronzo ... ravennatoday.it

Atletica 85 Faenza ai Campionati italiani master porta a casa quattro titoliTra titoli italiani, podi e primati personali, la Atletica 85 conferma la vitalità del proprio movimento e la capacità di valorizzare tutte le categorie. ravennanotizie.it

Trova facilmente notizie e video collegati.