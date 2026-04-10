Il Gs Orecchiella si conferma su ottimi livelli, soprattutto al femminile, con il successo nella categoria "Promesse" ed il terzo posto assoluto di Sonia Tissi alla prima edizione della " Litoranea Apuane ", gara su strada di 10 km che si è corsa a Massa. L’atleta biancoceleste si è imposta in 36’ 49”, buon riscontro cronometrico che conferma la costante crescita di una ragazza molto promettente. Ma il Gs Orecchiella, presente ai nastri di partenza con un bel numero di runners, si è distinto con altri discreti risultati anche al maschile: dodicesimo assoluto Federico Allamprese; mentre, nella categoria "Argento", secondo Antony Ferrari, terzo Duilio Del Torrione e quinto Maurizio Palmerini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica leggera. Orecchiella: Tissi brilla due volte

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