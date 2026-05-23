Atletica | Hooper brilla a Castellon azzurre veloci a Bruxelles e La Spezia

Notizia in breve

Nella prima giornata di Coppa Campioni in Spagna, le squadre italiane hanno ottenuto buoni risultati. In particolare, una atleta ha brillato a Castellón, mentre le quattrocentiste italiane hanno concluso le gare a Bruxelles con tempi positivi. Anche a La Spezia sono state registrate prestazioni notevoli. I risultati delle competizioni evidenziano la buona performance delle rappresentative italiane in diverse tappe della manifestazione.