Atletica | Hooper brilla a Castellon azzurre veloci a Bruxelles e La Spezia
Nella prima giornata di Coppa Campioni in Spagna, le squadre italiane hanno ottenuto buoni risultati. In particolare, una atleta ha brillato a Castellón, mentre le quattrocentiste italiane hanno concluso le gare a Bruxelles con tempi positivi. Anche a La Spezia sono state registrate prestazioni notevoli. I risultati delle competizioni evidenziano la buona performance delle rappresentative italiane in diverse tappe della manifestazione.
La prima giornata di Coppa Campioni in Spagna premia le prestazioni delle squadre italiane in gara. Ottimi riscontri cronometrici arrivano anche da Bruxelles con i risultati delle quattrocentiste azzurre. A Castellon inizia la prima giornata della Coppa Campioni per club, con l’Atletica Brescia 1950 femminile e l’Enterprise Sport & Service maschile in gara sulla pista spagnola. Spicca la prestazione di Gloria Hooper, seconda nei 100 metri con il tempo di 11.26. A 34 anni, l’atleta arriva a soli due centesimi dal suo record personale siglato nel 2021, chiudendo la gara alle spalle della portoghese Tatiana Pinto. Una seconda posizione utile per la classifica a squadre arriva anche da Anna Polinari nei 400 metri. 🔗 Leggi su Sportface.it
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