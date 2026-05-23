Athletic Club Infinity Copertino il sogno è realtà | storica promozione in prima divisione
L'Athletic Club Infinity Copertino ha ottenuto una promozione storica in prima divisione. La squadra ha festeggiato nella palestra di via Mantegna, nel rione Sant’Elia di Brindisi. La cerimonia ha visto la presenza di molti tifosi e sostenitori, che hanno assistito alla conquista di questo traguardo importante. La squadra ha celebrato con i propri giocatori e il pubblico, chiudendo così un percorso ricco di impegno e successi.
COPERTINO – Nella cornice della palestra di via Mantegna, al rione Sant’Elia di Brindisi, l’Athletic Club Infinity Copertino ha scritto una delle pagine più memorabili della propria storia sportiva.Al termine di una finale al cardiopalma, la squadra guidata da Giorgia Ciccarese ha centrato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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