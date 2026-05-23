Athletic Club Infinity Copertino il sogno è realtà | storica promozione in prima divisione

Notizia in breve

L'Athletic Club Infinity Copertino ha ottenuto una promozione storica in prima divisione. La squadra ha festeggiato nella palestra di via Mantegna, nel rione Sant’Elia di Brindisi. La cerimonia ha visto la presenza di molti tifosi e sostenitori, che hanno assistito alla conquista di questo traguardo importante. La squadra ha celebrato con i propri giocatori e il pubblico, chiudendo così un percorso ricco di impegno e successi.