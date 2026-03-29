Sd Arreda Infinity Copertino inarrestabile | battuto Calimera con un secco 3-0

La squadra femminile di pallavolo di Copertino ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria consecutiva, battendo la squadra di Calimera con un punteggio di 3-0. La partita si è disputata nella penultima giornata della regular season ed è stata diretta dal coach De Rosa. La formazione di Copertino ha superato l'avversario senza perdere set.

Le ragazze guidate da coach De Rosa centrano la quattordicesima vittoria consecutiva superando le avversarie nella penultima giornata della regular season COPERTINO - Le ragazze della Sd Arreda Infinity Copertino guidate da coach De Rosa centrano la quattordicesima vittoria consecutiva superando la Nextgen Melendugno Calimera nella penultima giornata della regular season. Ancora un successo per l'Infinity Copertino che incamera altri tre punti in chiave play-off. Al palazzetto "San Giuseppe da Copertino" l'Infinity Copertino si impone con un secco 3-0 sulla Nextgen M.Calimera con i seguenti parziali: (25-18), (25-12), (25-18) al termine di una partita dominata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Sd Arreda Infinity Copertino inarrestabile: battuto Calimera con un secco 3-0 Articoli correlati Sd Arreda Infinity Copertino: successo a Mesagne e approdo in semifinale di Coppa PugliaCOPERTINO - Con una prestazione di carattere e solidità tecnica, la Sd Arreda Infinity Copertino supera l’Appia Project Mesagne e conquista... Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andataMercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Messi in Arabia Saudita! No, non è Lionel…La... Una selezione di notizie su Arreda Infinity Copertino La SD Arreda Infinity Copertino supera il Tricase con un secco 3-0Le ragazze di Coach De Rosa sbrigano la pratica Tricase in poco più di un'ora con un secco 3-0 concedendo praticamente nulla alle avversarie. Ancora una ... corrieresalentino.it La SD Arreda Infinity Copertino trionfa tra le mura amicheLa SD Arreda Infinity Copertino inaugura il nuovo anno con una splendida vittoria battendo lo Sport & Friends Volley per 3-0. Una gara sentita, giocata con determinazione, forza e tutto cuore in cui ... corrieresalentino.it