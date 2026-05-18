Infinity Copertino superato Matera con un netto tre a zero

Infinity Copertino ha affrontato e battuto Matera con un risultato di 3-0 in poco più di un'ora di gioco. La squadra, guidata dall'allenatore De Rosa, ha dominato il match senza concedere molte opportunità alle avversarie. Con questa vittoria, la formazione di Copertino prosegue la sua serie positiva in campionato, consolidando la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un successo netto e senza grandi difficoltà per le padrone di casa.

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