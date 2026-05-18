Infinity Copertino superato Matera con un netto tre a zero
Infinity Copertino ha affrontato e battuto Matera con un risultato di 3-0 in poco più di un'ora di gioco. La squadra, guidata dall'allenatore De Rosa, ha dominato il match senza concedere molte opportunità alle avversarie. Con questa vittoria, la formazione di Copertino prosegue la sua serie positiva in campionato, consolidando la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un successo netto e senza grandi difficoltà per le padrone di casa.
COPERTINO - Ancora una vittoria per la squadra di Mister De Rosa e continua la marcia verso l'obiettivo finale: le ragazze della Sd Arreda Infinity Copertino guidate da coach De Rosa sbrigano la pratica Matera in poco più di un'ora con un netto 3-0 concedendo praticamente nulla alle avversarie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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