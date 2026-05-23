Assicurazioni | Cassazione limita le clausole sulle carrozzerie

La Cassazione ha stabilito che le compagnie assicurative non possono imporre clausole che obblighino gli assicurati a utilizzare solo officine convenzionate. La decisione riguarda anche l’annullamento delle penali applicate alle carrozzerie che operano al di fuori della rete ufficiale. In caso di contestazioni sulla scelta del riparatore, l’assicurato può opporsi alle limitazioni imposte dall’assicuratore.

? Domande chiave Come può un assicurato contestare la scelta del proprio riparatore?. Perché la Cassazione ha annullato le penali per le officine esterne?. Quali criteri deve usare il giudice per valutare una polizza abusiva?. Cosa cambia per i premi assicurativi dopo questa nuova sentenza?.? In Breve Corte d'Appello di Milano deve riesaminare il caso secondo l'articolo 33 Codice Consumo.. Ordinanza n. 10797 del 23 aprile cambia l'orientamento precedente di dicembre 2024.. Validità clausole dipende da vantaggi tangibili compensativi rispetto al premio polizza pagato.. Le compagnie devono dimostrare l'equilibrio economico tra premi ridotti e penali applicate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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