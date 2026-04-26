La Cassazione stoppa la clausola delle assicurazioni per riparare le auto nelle carrozzerie convenzionate

La Corte di Cassazione ha deciso di mettere in discussione alcune clausole presenti nei contratti di assicurazione auto, che obbligano gli assicurati a rivolgersi esclusivamente a carrozzerie convenzionate per le riparazioni. Secondo la sentenza, queste disposizioni potrebbero essere considerate non valide, poiché prevedono franchigie e penali in caso di riparazioni presso officine non convenzionate. La decisione interessa le compagnie di assicurazione e gli automobilisti coinvolti.

La Cassazione mette in dubbio la validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazioni, pena l’applicazione di franchigie e penali. A rendere noto il contenuto della decisione della Corte è Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane che da anni ha avviato una battaglia legale contro la prassi delle imprese assicuratrici di limitare la libertà degli assicurati, imponendo di eseguire le riparazioni presso le officine convenzionate. La vicenda trae origine dal ricorso presentato contro la...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Cassazione "stoppa" la clausola delle assicurazioni per riparare le auto nelle carrozzerie convenzionate ASSICURAZIONE AUTO E MOTO PREZZI FUORI CONTROLLO! Notizie correlate Assicurazioni, Cassazione: stop clausola per riparare auto solo da convenzionatiLa decisione potrebbe portare alla nullità di quelle clausole, inserite nei contratti assicurativi, che impongono costi illegittimi agli... Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionatiDubbi sulla validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il diritto di critica non copre le illazioni: stop della Cassazione agli attacchi senza prove; Ipoteca nulla senza preavviso: la Cassazione ferma il Fisco!; Mandanti esterni per la strage di via d'Amelio, ecco l'ultima decisione della Cassazione; Liberty Lines, la Cassazione conferma lo stop alle misure cautelari: respinto il ricorso della Procura di Trapani. La Cassazione stoppa la clausola delle assicurazioni per riparare le auto nelle carrozzerie convenzionateLa Cassazione mette in dubbio la validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le ... gazzettadelsud.it La Cassazione riapre la causa da 141 milioni che Fondazione Carige vuole dagli ex come risarcimentoCitati gli eredi di Flavio Repetto e il collegio sindacale di allora: Merlo, Anobile e De Stefano. La Suprema Corte dubbiosa sulla prescrizione accordata dai ... genova.repubblica.it Per la Cassazione la rinuncia alla causa equivale a una transazione tra le parti - facebook.com facebook Pensione di reversibilità, ecco cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione: a chi spetta x.com