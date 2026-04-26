RC Auto stop alle carrozzerie convenzionate? La Cassazione cambia le regole

La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza che potrebbe modificare le norme relative ai contratti di RC Auto in Italia, aprendo uno scenario diverso rispetto alle consuetudini attuali. La decisione interessa in particolare le modalità di gestione dei danni e le eventuali restrizioni alle carrozzerie convenzionate. La questione riguarda anche le implicazioni pratiche per gli assicurati e le compagnie, con un impatto che si farà sentire nelle prossime settimane.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione apre un nuovo scenario per i contratti RC Auto in Italia. I giudici hanno infatti messo in dubbio la legittimità delle clausole che vincolano gli assicurati a rivolgersi esclusivamente a carrozzerie convenzionate con la compagnia. Si tratta di quelle condizioni contrattuali che prevedono penalizzazioni economiche, come franchigie più alte o costi aggiuntivi, nel caso in cui l’automobilista scelga un’officina diversa da quelle indicate dall’assicurazione. La decisione, depositata il 23 aprile 2026, segna un passaggio rilevante perché invita a valutare queste clausole non come elementi isolati, ma all’interno dell’intero contratto, verificando se creino uno squilibrio tra le parti.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - RC Auto, stop alle carrozzerie convenzionate? La Cassazione cambia le regole Notizie correlate La Cassazione "stoppa" la clausola delle assicurazioni per riparare le auto nelle carrozzerie convenzionateLa Cassazione mette in dubbio la validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture... Cassazione, stop alle penali per chi non va nelle officine convenzionate con l’assicurazioneCarrozziere libero o imposto dall’assicurazione? La Corte di Cassazione mette in discussione una delle pratiche più diffuse delle polizze Rc auto: le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sony-Honda Mobility cambia rotta: stop alle auto elettriche, resta solo il software | Quattroruote.it; Meta, 8mila licenziamenti a maggio per sfidare OpenAI e Anthropic. Stop alle nuove assunzioni; DallBogg, stop ai nuovi contratti assicurativi: la Bulgaria estende il divieto; Premio RC Auto annuale scontato fino al 36% con l'assicurazione online Verti. RC Auto, stop alle carrozzerie convenzionate? La Cassazione cambia le regoleLa Cassazione mette in dubbio le clausole RC Auto sulle carrozzerie convenzionate: cosa cambia per gli automobilisti e le possibili novità ... quifinanza.it Cassazione: stop alle clausole capestro sulle carrozzerie convenzionatePer gli automobilisti italiani è l’inizio di una nuova stagione di maggiore libertà nella scelta di chi ripara la propria auto dopo un incidente ... msn.com Lecco, auto contromano provoca incidente e fugge: caccia al pirata della strada - facebook.com facebook Capriolo investito da un’auto a Barghe, soccorso dai carabinieri x.com