Umbria 675mila euro per il Terzo settore | nuovi fondi per il welfare

La regione ha annunciato un contributo di 675mila euro destinato al Terzo settore, con l’obiettivo di sostenere iniziative nel settore del welfare. Le associazioni interessate potranno presentare domanda secondo le procedure stabilite dalla regione. I fondi saranno destinati a finanziare progetti specifici che riguardano servizi sociali, assistenza e attività di volontariato. La ripartizione dei finanziamenti sarà comunicata nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Come possono le associazioni accedere ai nuovi fondi regionali?. Quali progetti riceveranno i finanziamenti per il welfare umbro?. Chi deve formare partenariati di almeno tre soggetti per partecipare?. Perché la scadenza del 15 luglio 2026 è fondamentale per il territorio?.? In Breve Stanziamento di 675.964 euro anticipa il piano triennale da 2 milioni per il 2025-2027.. Scadenza presentazione domande per i partenariati fissata entro il 15 luglio 2026.. Partecipazione obbligatoria tramite partenariati composti da almeno tre soggetti del Terzo settore.. Fondi destinati a contrasto povertà, parità di genere e progetti di economia circolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, 675mila euro per il Terzo settore: nuovi fondi per il welfare Notizie correlate Sud, nuovi 2 milioni per il sociale: fondi per il terzo settoreUn fondo straordinario da 2 milioni di euro è stato attivato dalla Consulta delle Fondazioni del Sud per sostenere il terzo settore nel Mezzogiorno e... Terzo settore, “Welfare che impresa”: finanziamento agevolato fino a 50mila euroAl via la decima edizione di ‘welfare che impresa!’, il programma di capacity building a sostegno di progetti innovativi di welfare, che dal 2016... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terzo settore, la Regione mette a bando 675mila euro | Pronti altri 2 milioni per il 2025-2027; Porquesì e la sua porchetta sbarcano a Roma; Nuova apertura nel centro di Terni: arriva Franck Provost; Moplefan Terni, De Rebotti: Passaggio necessario al MISE, ora attendiamo esiti della due diligence. Terzo Settore, Barcaioli: L’Umbria mette a bando 675mila euro. Pronti altri 2 milioni per il triennio 2025-2027Come Regione Umbria immettiamo nuova liquidità nel tessuto sociale - spiega l'assessore regionale al Welfare, Fabio Barcaioli - ... orvietosi.it Umbria, diritto allo studio: la Regione mette mezzo milione di euro, 25mila per i tamponi gratuiti nelle scuoleLa giunta di Stefania Proietti ha approvato su proposta dell’assessore all’Istruzione, Fabio Barcaioli, i criteri del Programma annuale per il diritto allo studio 2026 della Regione Umbria. Dove andra ... perugiatoday.it Astra Piscine. Adam Griffith · Knockout. Piscina monoblocco in VTR mod. GLICINE con struttura autoportante fuoriterra, colore bianca, impianto idro blowers su scala Info 3478521773 - 3387528555 Lazio Abruzzo Umbria Bassa Toscana - facebook.com facebook Umbria, Corciano, il borgo di Chiugiana. x.com