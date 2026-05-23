ASP Potenza | 54 nuovi operatori per potenziare la sanità lucana

Sono stati assunti 54 nuovi operatori all’ASP Potenza, con l’obiettivo di rafforzare la sanità lucana. I nuovi assunti entreranno in servizio nei prossimi giorni. I fondi europei hanno finanziato il processo di assunzione, accelerando le procedure di selezione. Non sono stati forniti dettagli sulle aree di intervento specifiche o sui tempi di implementazione. Restano da valutare gli effetti sulla qualità delle cure offerte.

? Punti chiave Come influirà l'ingresso di questi nuovi operatori sulla qualità delle cure?. Quali fondi europei hanno permesso di accelerare le procedure di assunzione?. Chi beneficerà concretamente del nuovo modello di corso-concorso per infermieri?. Come cambieranno i servizi territoriali con l'inserimento dei nuovi professionisti?.? In Breve Assunzioni includono 14 autisti, 2 fisioterapisti e personale tramite graduatorie di stabilizzazione.. Fondi comunitari europei accelerano le procedure di reclutamento dell'U.O. Personale.. Progetto corso-concorso regionale prevede assunzione di 263 infermieri e formazione per 500.. Ospedale San Carlo invia comunicazioni PEC agli infermieri delle graduatorie ASM. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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