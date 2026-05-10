Ogliastra | nuovi farmacisti per potenziare la sanità a Jerzu e Tortolì

A Jerzu e Tortolì, due comuni dell'Ogliastra, sono stati annunciati nuovi ingressi di farmacisti per rafforzare i servizi sanitari locali. Questi professionisti sono giovani specialisti che hanno deciso di tornare nella zona dopo aver completato la formazione. La presenza di nuovi farmacisti dovrebbe migliorare l'accesso ai farmaci e i servizi di assistenza nelle rispettive aree. Restano da vedere come questa novità influenzerà concretamente la gestione delle farmacie.

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? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai farmaci nelle zone di Jerzu e Tortolì?. Chi sono i giovani specialisti che hanno scelto di tornare in Ogliastra?. Come funzionerà il nuovo sistema digitale per il monitoraggio dei malati cronici?. Quali studi scientifici porteranno benefici diretti ai pazienti del territorio?.? In Breve Nuovi presidi farmaceutici apriranno a Jerzu e Tortolì per la distribuzione medicinali.. Specialisti Martina Crobeddu, Sara Piras e Luca Pirroni operano per la Asl Ogliastra.. Progetto digitale con intelligenza artificiale e telemedicina per seguire i pazienti cronici.. Direttrice Sara Sanna coordina il rinnovamento strutturale della Farmacia Territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ogliastra: nuovi farmacisti per potenziare la sanità a Jerzu e Tortolì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Abruzzo: 20 milioni per salvare i borghi e potenziare la sanitàLa Cabina di regia nazionale ha ufficialmente approvato le strategie per le aree interne, sbloccando fondi che superano i 20 milioni di euro per... Isola a Faenza: piano da 7,5 milioni per potenziare la sanità? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi per gli anziani fragili a Faenza? Chi gestirà concretamente i nuovi fondi per la Casa della Comunità?...