Sanità lucana | Latronico punta su farmaci innovativi e nuovi assunti

A Latronico, nelle ultime settimane, si è discusso di nuove strategie per la sanità locale, con particolare attenzione all'acquisto di farmaci innovativi e all'assunzione di nuovo personale. La regione ha annunciato interventi per garantire la disponibilità di medicinali salvavita senza ridurre i servizi sanitari. Contestualmente, si è registrato un aumento della spesa per i medicinali in Basilicata, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse e sulle priorità del sistema sanitario.

? Cosa scoprirai Come verranno garantiti i farmaci salvavita senza tagliare i servizi?. Perché la spesa per i medicinali è aumentata in Basilicata?. Chi assumerà le nuove risorse per ridurre le liste d'attesa?. Come influirà il disavanio sanitario sulle tasche delle famiglie lucane?.? In Breve Assunte 775 unità tra medici e personale per ridurre i tempi di attesa.. Riduzione mobilità passiva di 6 milioni di euro negli ultimi due anni.. Stanziati 3,7 milioni di euro per dispositivi medici e prestazioni sociosanitarie.. Copertura disavanio di 21 milioni tramite royalties e sentenza Corte Costituzionale 1952024.. L’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha confermato che la sanità lucana darà priorità all’accesso alle cure innovative per i cittadini, decidendo di non sacrificare i farmaci necessari per bilanciare i conti pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità lucana: Latronico punta su farmaci innovativi e nuovi assunti Notizie correlate Sanità Campania: 62 milioni per nuovi assunti e soccorso urgenteI sindacati della sanità campana hanno presentato a Napoli una serie di istanze urgenti rivolte alla Giunta regionale, puntando il dito sulla... Sanità in Basilicata: tra buco di 64 milioni e nuovi assunti? Cosa sapere Disavanzo sanitario in Basilicata a 64 milioni di euro nel quarto trimestre 2025. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Latronico sulla formazione per Oss; La Basilicata punta su più personale, servizi e copertura per la Sanità; Sistema sanitario regionale, in Basilicata il disavanzo è di 64 milioni; Basilicata, Latronico: Nessun aumento della pressione fiscale sui cittadini. Sanità Basilicata, Latronico: Sforamento spesa farmaceutica per garantire cure e farmaci salvavitaL’assessore alla Salute: Lo sforamento è un fenomeno che riguarda quasi tutte le regioni, causato dall’aumento dei costi dei farmaci salvavita, dalla necessità di somministrare cure ospedaliere sempr ... trmtv.it Basilicata, Latronico: Sanità priorità nel bilancio regionaleLa Regione Basilicata punta sulla sanità senza aumentare le tasse, rafforzando servizi, personale e investimenti. trmtv.it SUMMA (SPI CGIL BASILICATA): “NO ALL’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE IRPEF PER SANARE I CONTI DELLA SANITÀ LUCANA O SARÀ MOBILITAZIONE” https://www.sassilive.it/economia/lavoro/summa-spi-cgil-basilicata-no-allaumento-delladdizionale- - facebook.com facebook SUMMA (SPI CGIL BASILICATA): “NO ALL’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE IRPEF PER SANARE I CONTI DELLA SANITÀ LUCANA O SARÀ MOBILITAZIONE” x.com