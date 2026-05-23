Ascolti tv venerdì 22 maggio | Semplicemente Fiorella La forza di una donna Quarto grado

Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 22 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Semplicemente Fiorella. Su Rai 2 Delitti in paradiso. Su Rai 3 Iddu – L’ultimo padrino. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 La forza di una donna. Su Italia 1 Jurassic World. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 22 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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