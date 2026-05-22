Stasera, venerdì 22 maggio 2026, i telespettatori potranno seguire diverse trasmissioni sui principali canali italiani. Su Canale 5 va in onda l'ultima puntata della soap turca La Forza di una donna, mentre su Raiuno è prevista la prima visione del film Semplicemente Fiorella. La programmazione si completa con altri approfondimenti e intrattenimento, offrendo una varietà di opzioni per la serata. La guida ai programmi in prima serata aiuta a orientarsi tra le diverse proposte disponibili.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 22 maggio 2026, con la guida ai programmi in prima serata sui principali canali Rai e Mediaset. Tra musica, serie, film cult, crime, attualità e intrattenimento, il palinsesto è molto vario. Programmi TV stasera Rai 1 – 21:30: Semplicemente Fiorella Rai 2 – 21:20: Delitti in Paradiso S15E8 – Lo zio Mervin Rai 3 – 21:20: Iddu – L’ultimo padrino Rete 4 – 21:34: Quarto Grado Canale 5 – 21:20: Riassunto – La forza di una donna Italia 1 – 21:28: Jurassic World. Anticipazioni programmi tv stasera Rai 1 – Semplicemente Fiorella Una serata evento dedicata alla musica e alla carriera di Fiorella Mannoia, protagonista di un concerto televisivo che unisce performance live e momenti narrativi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 22 maggio 2026, da Semplicemente Fiorella a La Forza di una donna

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