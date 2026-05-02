La Rai non riesce a centrare i tris nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 negli ascolti tv. I dati auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi di Stefano De Martino che “pareggia” con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e nel preserale con L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Avanti un altro di Paolo Bonolis. In prima serata, invece, è Il diavolo veste Prada (Canale5) ad avere la meglio sul Concerto del Primo Maggio (Rai3) e Quarto Grado (Rete4). Giù dal podio Rai1 con Someone Like You – L’Eco del Cuore, seguito da Propaganda Live (La7), Delitti in paradiso (Rai2), Spiderman (Italia1), Masterchef (Tv8) e I migliori Fratelli di Crozza (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 1 maggio, chi vince tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado

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