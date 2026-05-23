ascolti tv la forza di una donna vince la serata ma non fa il boom bene mannoia in replica

I dati degli ascolti tv del 22 maggio premiano l'ultima puntata de La Forza di una donna, bene anche (in replica) Semplicemente Fiorella Gliascolti tvdel 22 maggio assegnano la vittoria all’ultima puntata deLa Forza di una donnache però non ha realizzato il boom finale, mentre ha tenuto testa il concerto di Fiorella Mannoia in replica. Tragedia Maldive, oggi il rientro in Italia dei corpi. Diffuse le immagini della grotta ‘molto impegnativa’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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