Ascolti TV | Venerdì 22 Maggio 2026 La Forza di una Donna sfiora il 18% e vince Mannoia in replica al 16.1% Quarto Grado senza Infante risale al 10.8%

Da davidemaggio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, venerdì 22 maggio 2026, su Rai1 la replica di Semplicemente Fiorella interessa 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share dalle 21:50 alle 00:19. Su Canale5  La Forza di una Donna conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% dalle 22:02 alle 00:14. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Jurassic World  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Iddu – L’ultimo padrino  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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