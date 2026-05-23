Ascolti TV | Venerdì 22 Maggio 2026 La Forza di una Donna sfiora il 18% e vince Mannoia in replica al 16.1% Quarto Grado senza Infante risale al 10.8%
Nella serata di ieri, venerdì 22 maggio 2026, su Rai1 la replica di Semplicemente Fiorella interessa 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share dalle 21:50 alle 00:19. Su Canale5 La Forza di una Donna conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% dalle 22:02 alle 00:14. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Jurassic World incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Iddu – L’ultimo padrino segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
È SUCCESSO ORA! La decisione di Rai 1 che cambia tutto al paradiso delle signore
Sullo stesso argomento
Ascolti tv venerdì 22 maggio: Semplicemente Fiorella, La forza di una donna, Quarto gradoAscolti tv venerdì 22 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì...
Ascolti TV | Venerdì 24 Aprile 2026. Vince Dalla Strada al Palco (18.8%), Infante (5.8%) sgonfia Quarto Grado (6.3%), GF Vip al 17%Nella serata di ieri, venerdì 24 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.
#laforzadiunadonna Cosa succederà nell'ULTIMA PUNTATA de ? Ecco le ì : -->> https://www.tvsoap.it/2026/05/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-ultima-puntata-22-m facebook
Ascolti tv venerdì 22 maggio: Semplicemente Fiorella, La forza di una donna, Quarto gradoAscolti tv 22 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti tv ieri 22 maggio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 22 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di venerdì 22 maggio. mam-e.it