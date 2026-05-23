Nella serata di ieri, venerdì 22 maggio 2026, su Rai1 la replica di Semplicemente Fiorella interessa 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share dalle 21:50 alle 00:19. Su Canale5 La Forza di una Donna conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% dalle 22:02 alle 00:14. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Jurassic World incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Iddu – L’ultimo padrino segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 22 Maggio 2026. La Forza di una Donna sfiora il 18% e vince, Mannoia in replica al 16.1%, Quarto Grado senza Infante risale al 10.8%

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È SUCCESSO ORA! La decisione di Rai 1 che cambia tutto al paradiso delle signore

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