Ascolti tv | vola la Coppa Italia che vince la serata boom per Belve e bene anche Montalbano

Nella serata del 21 aprile, la partita di Coppa Italia ha totalizzato i migliori ascolti televisivi, conquistando la prima posizione tra i programmi più seguiti. Al secondo posto si sono attestati gli episodi della serie investigativa, che hanno registrato un aumento significativo di spettatori. La trasmissione di approfondimento ha superato il milione di spettatori senza affrontare concorrenti di rilievo come il reality show di punta. I dati evidenziano una serata dominata dall'incontro sportivo e da programmi di approfondimento, con risultati superiori alle altre proposte in palinsesto.

I dati degli ascolti tv del 21 aprile assegnano la vittoria alla partita di Coppa Italia, ma è da segnalare il boom di Belve senza avere come competitor il Gf Vip Gliascolti tvdel 21 aprile assegnano la vittoria allaCoppa Italiache vola al 24%, mentreMontalbanoin replica si mantiene alto. Il vero boom lo realizzaBelve,aumentando di 3 punti di share. In accessAffari Tuoicontro la partita ha fatto 5.590.000 spettatori ed il 25.9% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: vola la Coppa Italia che vince la serata, boom per Belve e bene anche Montalbano Notizie correlate Ascolti tv, vince Montalbano, bene il Gf Vip ed anche BelveI dati degli ascolti tv del 7 aprile assegnano la vittoria a Montalbano, sebbene in replica, bene il Gf Vip ed anche Belve Gliascolti tvdel 7 aprile... Ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: Morbo K vince la prima serata, bene DiMartedì e la Coppa ItaliaArisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le Iene, Veronica Gentili non va in onda stasera 22 aprile: il motivo dello stop e quando torna; From 4, dentro la città maledetta; Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazione; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale. Ascolti tv martedì 21 aprile, la Coppa Italia su Canale 5 domina la serataRoma, 22 apr. (Adnkronos) - E' Canale5 con la Coppa Italia – Inter-Como a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 21 aprile ... iltempo.it Ascolti Tv ieri (21 aprile): De Martino stellare senza Gerry Scotti, Fagnani da recordAffari Tuoi vola oltre 5 milioni e mezzo di spettatori in una serata dominata dalla Coppa Italia, Montalbano tiene in replica, bene Belén: tutti i dati Auditel ... libero.it Coppa Italia, la prima semifinale: Inter-Como 3-2: nerazzurri in finale il 13 maggio all’Olimpico L'andata era terminata 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-coppa-italia-semifinale-ritorno-inter-como-atalant - facebook.com facebook Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com