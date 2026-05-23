Ascolti tv ieri venerdì 22 maggio chi vince tra Semplicemente Fiorella La forza di una donna e Quarto Grado

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, “Semplicemente Fiorella” ha conquistato il primo posto tra gli ascolti tv della serata, superando “La forza di una donna” e “Quarto Grado”. La trasmissione ha ottenuto il maggior numero di spettatori, secondo i dati Auditel. La sfida tra i programmi ha visto prevalere il film sulla concorrenza, che si è dovuta accontentare di quote inferiori. Nessun dettaglio sui numeri specifici è stato reso noto.