Ascolti tv ieri venerdì 22 maggio chi vince tra Semplicemente Fiorella La forza di una donna e Quarto Grado
Venerdì 22 maggio, “Semplicemente Fiorella” ha conquistato il primo posto tra gli ascolti tv della serata, superando “La forza di una donna” e “Quarto Grado”. La trasmissione ha ottenuto il maggior numero di spettatori, secondo i dati Auditel. La sfida tra i programmi ha visto prevalere il film sulla concorrenza, che si è dovuta accontentare di quote inferiori. Nessun dettaglio sui numeri specifici è stato reso noto.
Mediaset non centra il tris nella giornata di venerdì 22 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata e access prime time, ma non nel preserale. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale5) vincere contro Affari Tuoi (Rai1). Nel preserale, invece, è L’Eredità (Rai1) che si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata, La forza di una donna (Canale5) ha la meglio su Semplicemente Fiorella (Rai1) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) di Diego Bianchi, seguito da Fratelli di Crozza (Nove), Jurassic World (Italia1), Delitti in Paradiso (Rai2), Iddu – L’ultimo padrino (Rai3) e MasterChef (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it
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