Ascolti tv di ieri 22 maggio | vince La Forza di una Donna 17,9% emerge Garlasco a Quarto Grado 10,8%

Notizia in breve

Alle 21.30, la serie turca “La Forza di una Donna” trasmessa su Canale 5 ha raggiunto il 17,9% di share, superando la replica di “Semplicemente Fiorella” su Rai 1, che ha segnato il 10,8%. La trasmissione di Rai 3 dedicata a Garlasco, andata in onda a Quarto Grado, ha raccolto il 10,8% di ascolti.