Ascolti tv di ieri 22 maggio | vince La Forza di una Donna 17,9% emerge Garlasco a Quarto Grado 10,8%

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 21.30, la serie turca “La Forza di una Donna” trasmessa su Canale 5 ha raggiunto il 17,9% di share, superando la replica di “Semplicemente Fiorella” su Rai 1, che ha segnato il 10,8%. La trasmissione di Rai 3 dedicata a Garlasco, andata in onda a Quarto Grado, ha raccolto il 10,8% di ascolti.

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A vincere la prima serata degli ascolti tv di venerdì 22 maggio è Canale 5 grazie alla serie turca La Forza di una Donna, che sorpassa la replica dello show musicale di Rai 1 dedicato a Fiorella Mannoia, Semplicemente Fiorella. Buon risultato anche per Rete 4 con Quarto Grado e le ultime su Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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