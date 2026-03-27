Il 26 marzo, i programmi televisivi sulla Rai sono stati caratterizzati dalla conclusione della quindicesima stagione di Don Matteo. Al suo posto, su Rai 1, è andata in onda una partita di calcio tra la Nazionale italiana e l’Irlanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Nel frattempo, sono stati assenti dagli ascolti sia Stefano De Martino che Gerry Scotti.

Don Matteo 15 è finito e al suo posto su Rai 1 giovedì 26 marzo scende in campo la Nazionale di calcio sfidando l’Irlanda per la qualificazione ai Mondiali. Per dare spazio agli Azzurri è saltato persino Affari Tuoi nell’access prime time. Così, senza Stefano De Martino, Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna ne ha approfittato per raccogliere il più possibile in fatto di share, anche se la sfida è stata ardua perché dall’altra parte c’era pur sempre la Nazionale. Il resto della programmazione in prima serata ha visto su Canale 5 Forbidden Fruit, su Rete 4 è tornato Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha ospitato Ignazio La Russa che ha commentato la vittoria del “No” al Referendum e su Italia 1 è andato inonda il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 26 marzo, salta Stefano De Martino e Gerry Scotti vuole spopolare

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Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com