Ascolti tv 22 maggio 2026 | Semplicemente Fiorella La forza di una donna Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Venerdì 22 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Semplicemente Fiorella”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “La forza di una donna”. In parallelo, programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati trasmessi in altri orari. I dati Auditel sono ancora in fase di elaborazione e non sono stati ancora diffusi.
Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Semplicemente Fiorella ” contro “ La forza di una donna “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 22 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Semplicemente Fiorella vs La forza di una donna. Auditel ieri sera, 22 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Semplicemente Fiorella” contro “La forza di una donna”. Chi ha vinto? Rai1: Semplicemente Fiorella, lo show evento della Mannoia ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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