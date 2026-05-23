Ascolti tv 22 maggio 2026 | Semplicemente Fiorella La forza di una donna Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Semplicemente Fiorella”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “La forza di una donna”. In parallelo, programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati trasmessi in altri orari. I dati Auditel sono ancora in fase di elaborazione e non sono stati ancora diffusi.